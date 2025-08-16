Maltempo a Randazzo: violenta grandinata e ponte interdetto FOTO

CATANIA – Prima un violento acquazzone. Poi una grandinata battente che ha letteralmente invaso le strade di Randazzo. Pomeriggio di allerta meteo per il Comune pedemontano dove alcuni automobilisti sono stati letteralmente investiti dalla furia del maltempo.

Nelle foto postate dal gruppo “Comunità forestale” si comprende quanto sia accaduto. Anche il Ponte di collegamento San Giuliano (Randazzo) risulterebbe al momento chiuso al traffico

Intanto, in redazione è giunta la seguente nota: “La Segreteria di Forza Italia Randazzo, per bocca della segretaria Cettina Foti, lancia un nuovo e accorato appello affinché venga convocato con urgenza un Tavolo tecnico regionale sulla situazione drammatica del Ponte San Giuliano, infrastruttura strategica che attraversa il fiume Alcantara lungo la Strada Statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando.

Il nubifragio abbattutosi oggi, 16 agosto 2025, su Randazzo, ha provocato ulteriori crolli e l’allagamento della carreggiata, portando alla totale chiusura al traffico. Il ponte San Giuliano era già stato fortemente danneggiato nell’ottobre 2021 durante l’ondata di maltempo che colpì la Sicilia orientale. Oggi le condizioni dell’infrastruttura sono notevolmente peggiorate.