Affidamenti d’emergenza, Schifani avvia la ricognizione

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha avviato una ricognizione sugli affidamenti disposti in regime di somma urgenza dopo il maltempo che nelle scorse settimane ha colpito diversi Comuni dell’Isola.
In qualità di commissario delegato per la gestione dell’emergenza, Schifani ha inviato una nota ai sindaci dei territori interessati e agli uffici del Genio civile competenti, firmata anche dal responsabile del coordinamento delle attività emergenziali, Duilio Alongi.
Nella comunicazione viene richiamato un obbligo previsto dall’articolo 140, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): le imprese che hanno ottenuto lavori in somma urgenza devono essere sottoposte a verifica dei requisiti anche se l’affidamento è già stato disposto.
La norma consente infatti di intervenire immediatamente in caso di emergenza, senza attendere i controlli preventivi, ma impone che le verifiche vengano effettuate subito dopo. In assenza di esito positivo, non potrà essere autorizzato alcun pagamento. Inoltre, qualora un’impresa risultasse priva dei requisiti di legge, la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.
Per questo motivo il presidente ha chiesto ai Comuni colpiti dal maltempo di trasmettere agli uffici del Genio civile una relazione dettagliata sugli affidamenti effettuati, con l’elenco degli operatori economici coinvolti e lo stato delle verifiche avviate.
L’obiettivo, sottolinea la Regione, è assicurare che gli interventi per il ripristino dei danni siano stati non solo tempestivi, ma anche pienamente conformi alla normativa vigente.