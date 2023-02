Maltempo, Schifani incontra i sindaci del Ragusano

Il primo vertice si è svolto in Municipio a Comiso.

RAGUSA – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, insieme al dirigente generale della Protezione civile, Salvo Cocina, ha sorvolato stamattina, a bordo di un elicottero, le aree del Ragusano colpite duramente nei giorni scorsi dal ciclone mediterraneo.

Il governatore siciliano sta visitando, infatti, i luoghi della Sicilia orientale per constatare personalmente l’entità dei danni prodotti dall’ondata di maltempo e partecipare ad alcuni incontri istituzionali appositamente convocati.

Qui il presidente Schifani ha incontrato le autorità civili e ha ascoltato le richieste dei sindaci del Ragusano. In questo territorio, particolarmente ingenti sono stati i danni prodotti dal ciclone nella zona di Acate e del fiume Ippari. Alle 12 il presidente della Regione si sposterà a Siracusa e poi, alle 14, a Catania per partecipare a due vertici in Prefettura.