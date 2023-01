Maltempo, si stacca un masso dalla montagna: minacciata abitazione

Stanno intervenendo anche i tecnici comunali per verificare l'agibilità dell'edificio

PALERMO – Oltre sessanta interventi dei vigili del fuoco a Palermo e provincia per il maltempo. A Monreale in via Pietro Nenni un masso si è staccato dalla montagna finendo nei pressi di un’abitazione che in parte è stata sgomberata. Stanno intervenendo anche i tecnici comunali per verificare l’agibilità dell’edificio. A Palermo decine i distacchi di intonaco e cornicioni in diverse parti della città e soprattutto nel centro storico. Diverse le lamiere volate via in diverse zone del capoluogo ma anche a Capaci, Carini e Cinisi. Numerosi gli interventi per alberi finiti in strada nella zona di Vergine Maria, nella zona di via Lanza di Scalea e a Tommaso Natale.