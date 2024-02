Maltrattamenti a minore, ai domiciliari un medico e un ex frate

L'intervento degli agenti di Termini Imerese

TERMINI IMERESE (PALERMO)- Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un medico e un ex frate francescano con l’accusa di maltrattamenti a minore. Secondo le indagini avrebbero fatto pressioni sui due figli di un professionista per spingerli “a riferire violenze fisiche inesistenti commesse dalla madre” per “distruggere la sua figura genitoriale”.

I due indagati, residenti in un comune delle Madonie, sono stati posti ai domiciliari al termine delle indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese e avviate nell’ambito di un procedimento civile di separazione tra il medico e la moglie; i due figli della coppia sono stati ascoltati come testimoni. A eseguire la misura nei confronti del genitore e dell’ex religioso, consigliere spirituale della famiglia, sono stati gli agenti della sezione di polizia giudiziaria di Termini Imerese. Le indagini hanno consentito agli investigatori di “ricostruire dettagliatamente i reiterati episodi di maltrattamenti che hanno consentito l’adozione della severa misura degli arresti domiciliari.