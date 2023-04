“Maltrattamenti dal 2009”: un arresto della polizia ad Acireale

Il Personale del Commissariato di Acireale ha portato a Piazza Lanza un uomo che è accusato di maltrattamenti e lesioni

ACIREALE. Il Commissariato di Acireale ha arrestato un quarantatreenne, incensurato, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Sono queste le ipotesi su cui ancora, va detto, ancora l’uomo è solo indagato. Ma è stato portato in carcere a Piazza Lanza.

Le indagini del Commissariato di Acireale, coordinate dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, hanno preso avvio all’indomani della denuncia presentata dalla ex moglie dell’indagato, la quale, dicendosi stanca delle vessazioni e delle violenze subite fin dal 2009, si determinava a sporgere querela nei confronti del marito, poiché, sebbene i due si fossero separati nel 2016, tali atteggiamenti non avevano avuto fine, anche perché il coniuge continuava a detenere le chiavi della casa coniugale dove soleva presentarsi dando luogo ad ulteriori comportamenti violenti.

L’attività di indagine e riscontro eseguita dal Commissariato, su delega delle Procura della Repubblica, avrebbe consentito di verificare quanto dalla donna dichiarato, soprattutto grazie alle dichiarazioni dei figli della coppia e di alcuni certificati medici, anche risalenti nel tempo, dove era possibile riscontrare le lesioni subite dalla vittima.

Sussistendo, secondo il gip, i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, sulla scorta dei quali il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso la misura cautelare, l’indagato è stato rintracciato presso la propria abitazione dal personale della Polizia di Stato e, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Acireale per gli adempimenti di rito, condotto e associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a Catania.