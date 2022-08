Maltrattamenti e prostituzione: 45enne in cella a Catania

Eseguito un ordine di carcerazione

CATANIA- Su delega della Procura distrettuale di Catania, carabinieri della squadra Lupi del nucleo Investigativo del comando provinciale hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali nei confronti di un 45enne. L’uomo deve scontare una condanna a un anno e sette mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sfruttamento della prostituzione nei confronti della convivente 41enne. I reati contestati sarebbero stati commessi tra l’aprile del 2017 e il dicembre del 2018. I carabinieri, durante un servizio anticrimine nel quartiere Borgo, hanno notato un gruppetto di persone, già note agli operanti per pregresse vicende giudiziarie ed hanno, pertanto, proceduto al loro controllo. Tra loro c’era il 45enne che era destinatario del provvedimento esecutivo. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Enna (ANSA).