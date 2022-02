Maltrattamenti in famiglia, in carcere un 24enne di Custonaci

Si trovava già ai domiciliari

I carabinieri di Custonaci hanno arrestato un uomo di 24 anni per maltrattamenti in famiglia ai danni della propria ex compagna convivente.

Trasferito in carcere

L’uomo, finito nei giorni scorsi agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per raggiungere quella della vittima. Così il gip di Trapani ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. L’indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA