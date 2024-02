Manager della sanità, Furnari: l’indagine è stata archiviata

Le parole del commissario straordinario del Policlinico

PALERMO – Manager sott’inchiesta. Marzia Grazia Furnari, commissario straordinario del Policlinico di Palermo precisa che l’indagine a suo carico è stata archiviata.

La precisazione

“In relazione alle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e le notizie sui procedimenti penali riguardanti i manager individuati dal Governo regionale – precisa la Furnari – il procedimento penale dichiarato al momento della presentazione della domanda, allora ancora in fase di indagine, è stato archiviato con decreto del GIP. La Dottoressa Furnari, pertanto, non ha a suo carico procedimenti penali”.