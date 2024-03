Manager della sanità, Minardo: “Una estenuante telenovela”

L'intervento del deputato regionale della Lega

PALERMO – Il deputato della Lega Nino Minardo rilancia il tema della nomina dei manager della sanità e sulla sua pagina Fb commenta il tira e molla sulle nomine. Le scelte del governo sono in questi giorni all’esame della prima commissione dell’Ars. .”Le immagini che vengono da tanti, troppi, ospedali siciliani dovrebbero imporre una vera e propria inversione di rotta sulla gestione regionale della sanità – scrive il deputato del Carroccio -. Le visite impossibili, il degrado di certi ambienti, gli scandali e i medici sempre troppo pochi e oberati di lavoro sono un atto d’accusa a cui non si può rispondere con l’estenuante telenovela dei manager della sanità. La politica deve occuparsi della sanità, non occuparla”