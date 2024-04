Manager della sanità, nomine al palo: il rischio dell’immobilismo

Tutto fermo nelle procedure

PALERMO- Sono ancora al palo le nomine dei manager della sanità in Sicilia. Sono trascorsi 24 giorni dal silenzio-assenso scattato il 17 marzo scorso alla luce del mancato parere da parte della commissione Affari istituzionali dell’Ars, che aveva approfondito il dossier chiedendo e ottenendo dal governo le risposte ai diversi aspetti, alcuni controversi, emersi durante l’istruttoria. (nella foto l’assessorato alla Salute)

Da ambienti politici si apprende che il rallentamento sarebbe dovuto a tre richieste di accesso agli atti ma questo non sarebbe un elemento ostativo per procedere con i decreti di nomina. Ai manager spetta tra l’altro di nominare i nuovi direttori amministrativi e quelli sanitari, ruoli che in questo momento sono in regime di prorogatio con una situazione sempre più di difficoltà nella gestione del sistema sanitario.

C’è chi teme il rischio paralisi di Asp e ospedali fino a dopo le europee dell’8 e 9 giugno se le nomine non si dovessero sbloccare entro il 24 aprile, cioè 45 giorni prima del voto.