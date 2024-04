Manager della sanità, l’assessore Volo: “Prima delle Europee”

La partita degli incarichi ai supplementari

PALERMO- “Stiamo definendo con la presidenza della Regione gli aspetti formali degli incarichi e dei contratti e poi procederemo alla trasformazione degli incarichi da commissari straordinari a dirigenti generali delle aziende sanitarie. Non è previsto che si attenda il superamento della data delle elezioni europee per la definizione degli incarichi”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo intervenendo al convegno “Diritto alla Salute. Quale futuro per la sanità in Sicilia” organizzato oggi dalla Cisl Sicilia e Cisl Fp Sicilia presso l’auditorium dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente a Palermo.

La partita ai supplementari

A due mesi dalle nomine – abbiamo scritto -, gli uomini e le donne individuati dal governo regionale per guidare le aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia rivestono ancora formalmente la carica di commissari straordinari. Scorre il tempo ma ancora non arriva l’investitura ufficiale della Giunta che dovrebbe “trasformarli” in direttori generali, assegnando loro anche gli obiettivi del mandato.

Quella ratifica non è arrivata neanche nella Giunta di ieri, 3 aprile, e nemmeno in quella della settimana precedente nonostante in tanti si aspettassero un inserimento nell’ordine del giorno dei lavori. Il quadro, intanto, si arricchisce di un nuovo elemento: tre richieste di accesso agli atti della selezione.

La sicurezza negli ospedali

“Quanto alle violenze sugli operatori sanitari – ha aggiunto l’assessore – abbiamo tenuto un tavolo presso la prefettura di Palermo e questa esperienza è replicabile anche nelle altre province. Le direzioni strategiche aumenteranno la sicurezza privata con maggiori possibilità di intervento. E stiamo provando a comprendere se si può portare dentro gli ospedali la presenza attiva delle Forze dell’Ordine. Questa è la soluzione ideale che perseguiamo. Ci vorrà un po’ di tempo ma siamo al lavoro per questo”