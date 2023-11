Mancano 50mila infermieri per il rilancio della sanità: l’allarme di Nursing Up

La nota del sindacato

ROMA – Per attuare la riforma della sanità territoriale prevista dal Pnrr servono “non meno di 50mila” infermieri. È quanto sottolinea in una nota il sindacato Nursing Up. “I numeri relativi al fabbisogno di infermieri per il Pnnr sono inequivocabili”, spiega il sindacato.

Agenas ha stimato un fabbisogno di 47.500 unità, “a questi – osserva – va inevitabilmente aggiunta una stima dei professionisti legata alle oggettive evidenze quali le dimissioni volontarie, la fuga di infermieri all’estero, gli attesi pensionamenti”.

“Servono riforme di sistema”

Il presidente nazionale del Nursing Up, Antonio De Palma, dice che “per poter attuare il Dm77 bisogna mettere in campo coraggiose riforme di sistema, finalizzate in particolare a definire il ruolo e le responsabilità dei professionisti interessati”.

“Non possiamo non considerare che l’Europa, quando si parla di sanità di prossimità e di ruolo dell’infermiere di famiglia, da tempo corre davvero veloce – continua – . Regno Unito, Svezia, Finlandia, Spagna, al momento sono i Paesi più avanti. Molti di questi professionisti, nelle nazioni citate, possono anche prescrivere farmaci, e si occupano di anziani, bambini e malati cronici”.