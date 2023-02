Ricercato per tentato omicidio in Germania: preso in ospedale a Palermo

A suo carico anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ferrara

PALERMO – La polizia di Stato ha scovato e arrestato a Palermo uno straniero di 26 anni, ricoverato in un reparto ospedaliero di nefrologia. Il giovane era ricercato in Italia e in ambito Schengen perché destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania per tentato omicidio in concorso e istigazione a delinquere.

A carico del giovane anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ferrara per una pena definitiva di 9 anni per spaccio di stupefacenti, detenzione di armi clandestine, furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Alla sua cattura si è giunti, nell’ambito dello scambio informativo all’interno della rete di uffici dell’European network fugitive active esarch teams (Enfast). L’arrestato ha bisogno di trattamenti medici di emodialisi per una grave malattia e così in meno di 24 ore sono state effettuate ricerche nelle strutture sanitarie di Palermo. Il monitoraggio ha permesso di rintracciarlo, nonostante le false generalità, e condurlo nel carcere Pagliarelli.