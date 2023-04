Mangiato vivo da insetti e cimici: morto un detenuto

La famiglia è rimasta inorridita nel vedere le immagini

ATLANTA (Georgia, Usa) – Lashawn Thompson, afroamericano detenuto nella contea di Fulton ad Atlanta in Georgia è stato trovato senza vita all’interno della propria cella con il corpo “mangiato vivo” da insetti e cimici dei letti.

L’uomo è morto dopo tre mesi di reclusione in carcere. L’avvocato della famiglia ha mostrato le foto della cella in condizioni deplorevoli e le immagini del corpo dell’uomo di 35 anni con il viso e il busto ricoperti di insetti. Arrestato per un reato minore, il detenuto era affetto da schizofrenia, diagnosticata dai medici. L’avvocato ha riferito che Lashawn Thompson era “fisicamente sano quanto è entrato in prigione: Non ci sono scuse per un detenuto malato di mente per essere lasciato solo in una prigione, abbandonato a morire”.

Secondo il referto del medico legale la causa della morte di Thompson è “indeterminata” “Non hanno fatto nulla per aiutarlo. Lo hanno trovato morto nella sua cella, disteso e mangiato vivo da insetti e cimici, ma anche pidocchi. “Ed è quello che lo ha ucciso”, ha ribadito l’avvocato. Il fratello di Thompson, Brad McCrae, ha raccontato che la famiglia è rimasta inorridita nel vedere le immagini.

