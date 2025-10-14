Mannino (Cgil): “Revocare i 280 milioni per le spese militari”

Le parole del segretario regionale del sindacato

PALERMO – “Chiediamo la revoca degli atti di riprogrammazione dei fondi europei che destinano quasi 280 milioni a spese militari. Queste risorse devono essere impiegate per altro, alla soluzione dei veri problemi della Sicilia e dei siciliani, che non sono pochi e che riguardano ad esempio, la sanità, i trasporti, l’istruzione, il funzionamento della pubblica amministrazione, il lavoro”.

Lo dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, ai margini della manifestazione di oggi davanti a palazzo d’Orleans, organizzata da Cgil, Arci, Anpi, Legambiente, Libera, Comitati per la pace, Uisp e altro per contestare al governo regionale la destinazione per la difesa di risorse del Fesr e del Fse.

Mannino (Cgil): “Revocare i fondi”

“Ci volevano le spese militari – osserva Mannino – perché la regione arrivasse prima in qualcosa, in questo caso nella riprogrammazione dei fondi europei. Fa specie, inoltre , il fatto che alle nostre richieste di chiarimenti siano arrivate risposte evasive, dichiarazioni di intenti sull’impiego di queste risorse che non trovano riscontri negli atti ufficiali”.

Il segretario della Cgil aggiunge che “c’è peraltro il timore che questo sia solo un primo passo su fondi residui, che sia insomma solo l’inizio ed è legittima la preoccupazione che con la prossima programmazione risorse ben più cospicue vengano dirottate dalle infrastrutture sociali, come ad esempio la sanità e l’istruzione , e materiali a usi militari. L’investimento previsto oggi non avrà ricadute occupazionali ed è gravissimo che una regione che dovrebbe investire sulle risorse umane invece che fare formazione nei settori più innovativi e sulle vocazioni territoriali, investa sulla difesa”.