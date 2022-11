Manomette braccialetto elettronico, arrestato

La Corte d'Appello di Catania ha disposto nei suoi confronti una misura cautelare più grave e il ragazzo è finito in carcere.

1' DI LETTURA

Catania. Un ispicese di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri per la manomissione del braccialetto elettronico. Il giovane, B.V., che si trovava ai domiciliari (per una serie di furti ai danni di esercizi commerciali e per spaccio di droga), ha manomesso più volte il braccialetto per sottrarsi ai controlli. La Corte d’Appello di Catania ha disposto nei suoi confronti una misura cautelare più grave e il ragazzo è finito in carcere.