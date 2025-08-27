Manovra, Lega: “Bene le risorse per il servizio Asacom”

Le parole del vice commissario del Carroccio per la provincia di Palermo Amodeo

“Accogliamo positivamente la notizia dell’inserimento di 10 milioni di euro per il servizio Asacom all’interno della prossima variazione di bilancio regionale. Si tratta di una misura importante che conferma l’impegno del governo regionale a favore del diritto allo studio e dell’inclusione scolastica”. Lo afferma Giuseppe Amodeo, vice commissario della Lega per la provincia di Palermo e assessore alle Attività Sociali del comune di Cerda, commentando i contenuti del ddl Stralcio che sarà esaminato dalla commissione Bilancio dell’Ars il prossimo 9 settembre.

“Come Amministrazione comunale – aggiunge – ci siamo già attivati per avviare il servizio Asacom in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico, a beneficio degli alunni con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. È un impegno che riteniamo prioritario e che intendiamo garantire con puntualità. Le somme stanziate – prosegue – rappresentano un aiuto concreto per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, chiamati a garantire un servizio essenziale”.

“Se la Regione dovesse prevedere ulteriori risorse, sarebbero accolte con soddisfazione da tutti gli enti locali, perché significherebbero più certezze per le famiglie e maggiore stabilità del servizio. Da parte nostra – conclude Amodeo – continueremo a collaborare con gli enti sovracomunali per assicurare un servizio efficiente e continuativo. La tutela dei diritti dei più fragili è una responsabilità comune e deve restare al centro dell’azione istituzionale”.