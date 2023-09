Manovra, l’ipotesi del governo: Irpef al 23% per i redditi fino a 28mila euro

Sembra sfumare la possibilità di detassare da quest'anno le tredicesime

ROMA – Accorpare i primi due scaglioni Irpef ed estendere l’aliquota più bassa, quella al 23%, ai redditi fino a 28mila euro. È l’obiettivo del governo per evitare che l’attuale sistema a 4 aliquote si mangi i benefici del taglio del cuneo fiscale, che la manovra dovrebbe prorogare per tutto il 2024.

L’annuncio è venuto dal sottosegretario all’Economia Leo. Ma se la riduzione dei contributi previdenziali ha già un posto sicuro in manovra, l’altro intervento è in stand by in attesa di capire il quadro delle risorse, che sarà più chiaro a fine mese con la nota di aggiornamento al Def. Mentre sembra sfumare la possibilità che parta già da quest’anno la detassazione delle tredicesime.