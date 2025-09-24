 Sicilia, 10 milioni di euro per il servizio Asacom nelle scuole
Manovra, primo sì ai dieci milioni per il servizio Asacom nelle scuole

Cambia la distribuzione dei fondi
REGIONE
di
1 min di lettura

PALERMO – Ok della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana allo stanziamento di dieci milioni di euro su tre capitoli di bilancio per il servizio Asacom. Si tratta dell’assistenza specializzata per l’autonomia e la comunicazione in favore degli studenti con disabilità.

Il servizio Asacom e la manovra

La misura, che era stata stoppata nella manovra ter approvata prima della pausa estiva, è attesa da tanti Comuni siciliani che non sono riusciti a far partire il servizio Asacom in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Il governo aveva assicurato lo stanziamento ad hoc e così è stato.

La distribuzione dei fondi Asacom

Con un emendamento alla tabella di rifinanziamento di leggi di spesa vengono così introdotti tre nuovi capitoli di bilancio con una destinazione precisa. Modificata, però, la distribuzione dei fondi Asacom, rispetto alla prima stesura, su richiesta del Dc Ignazio Abbate.

Ignazio Abbate
Ignazio Abbate (Dc)

La prima versione della tabella, infatti, assegnava soltanto 2,5 milioni ai Comuni. Le modifiche introdotte dalla commissione prevedono adesso sei milioni ai Comuni e quattro alle ex Province per servizi aggiuntivi, attività extrascolastiche, trasporto e convitto in favore degli studenti disabili nelle scuole superiori.

Tags: ·

