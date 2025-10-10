 Barbagallo: “Schifani si dimetta e liberi la Sicilia dalle clientele”
Barbagallo: “Schifani si dimetta e liberi la Sicilia dalla cappa delle clientele”

Duro commento del segretario dem a margine del voto per la manovra quater
REGIONE SICILIANA
PALERMO – “Il presidente della Regione Schifani prenda atto della crisi irreversibile in cui versa il suo governo”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando il voto per la manovra quater all’Ars.

“Non ci sono più le condizioni per andare avanti, rassegni le dimissioni e liberi i siciliani dalla cappa di clientele di potere che sta opprimendo la Sicilia. Un guazzabuglio su cui ieri – grazie anche all’azione del gruppo Pd all’Ars – si è materializzata la crisi in cui versa il centrodestra: 15 articoli bocciati, alcuni dei quali da 17 franchi tiratori, cioè la metà dei deputati della presunta maggioranza di centrodestra”.

“Un terzo della manovra bocciata da metà della maggioranza di Schifani – aggiunge – vestita da franchi tiratori. Non servono più ulteriori commenti. Il Presidente della Regione ne tragga le conseguenze: non tenga più in ostaggio la sua terra e – conclude – restituisca la parola agli elettori”.

