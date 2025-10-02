Manovra quater e stanziamenti in Sicilia: le reazioni dei partiti

Intervengono capigruppo e deputati regionali

PALERMO – Manovra quater, dopo l’approvazione del ddl in piena notte, fioccano le reazioni dei partiti.

Grande Sicilia: “Vivo apprezzamento”

“Esprimiamo vivo apprezzamento – dichiarano i deputati regionali di Grande Sicilia – per il lavoro svolto in commissione bilancio che ha consentito di esitare una manovra quater all’insegna di misure strategiche per il rafforzamento del tessuto economico e sociale della nostra Regione”.

Dipasquale: “Importanti interventi con nostri emendamenti”

“Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle – afferma Nello Dipasquale, deputato regionale del Pd – sono riusciti a portare a casa quattro importanti interventi con degli emendamenti allo strumento finanziario della Regione che sono stati approvati in Commissione Bilancio. Questi interventi rappresentano un passo concreto per dare risposte ad alcuni settori: dalla scuola al sociale, fino al vitale comparto zootecnico”.

Caronia: “Istituito fondo regionale per disabili”

“Per la prima volta in Sicilia verrà istituito un fondo regionale da un milione di euro, per dare la possibilità alle persone disabili di acquistare ausili e protesi necessarie per fare non solo sport a livello agonistico ma anche attività sportive amatoriali e ricreative. Gli aiuti andranno direttamente ai singoli destinatari, che potranno presentare le domande, dopo la pubblicazione del bando dell’assessorato regionale allo Sport. Una novità in assoluto nella nostra regione, che mira al benessere psicofisico e all’integrazione sociale dei disabili”.

Così Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, che ha presentato in commissione Bilancio un emendamento alla manovra quater, approvato ieri sera all’unanimità, che istituisce un fondo regionale da un milione di euro, per l’acquisto di protesi destinate all’attività sportiva e ricreativa delle persone con disabilità.

“Ho puntato su quest’iniziativa come priorità assoluta, perché ritengo che l’accesso alle protesi non debba essere un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti”, spiega Caronia, sottolineando come questo fondo rappresenti “un passo concreto verso una società più equa e inclusiva. Un’iniziativa pensata per abbattere le barriere economiche che ancora impediscono a molte persone disabili di potere fare sport. L’assessorato regionale al Turismo e allo sport pubblicherà il bando, in base al quale si potrà presentare l’istanza del contributo”.

Pace (Dc): “Grande soddisfazione”

Approvato in commissione Bilancio all’ARS un emendamento che stanzia di 1 milione e 100 mila euro per i Conservatori di Musica di Stato della Regione Siciliana.

Le risorse, finalizzate alla realizzazione di attività di produzione artistica, ricerca e internazionalizzazione, sono destinate ai Conservatori di Stato dell’isola: Caltanissetta, Messina, Ribera, Trapani, Catania e Palermo.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara Carmelo Pace, presidente del gruppo parlamentare della DC all’ARS, per l’approvazione di un provvedimento fortemente sostenuto dalla Democrazia Cristiana. Crediamo nella formazione come fattore essenziale di crescita culturale e sociale. Adesso la parola passa all’aula ma sono certo che questo provvedimento troverà la condivisione dell’intero parlamento”.

Per Ignazio Abbate, componente della II Commissione Bilancio, “si tratta di un importante emendamento che interviene nell’ambito del comparto di Alta Formazione Artistico Musicale e Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca a supporto di percorsi accademici d’eccellenza”.

“Gli investimenti in cultura – evidenzia l’on. Carlo Auteri – rappresentano per una regione come la Sicilia, da sempre culla di talenti, un patrimonio di valore inestimabile da sostenere e tutelare con iniziative che sappiano valorizzare il talento”.

Così l’on. Salvatore Giuffrida: «Destinare risorse – spiega il deputato regionale Salvatore Giuffrida della Dc – all’ambito delle istituzioni di alta cultura di grado universitario, come i Conservatori di Musica, ci dà l’idea di una certa sensibilità nell’azione legislativa che premia lo studio e le eccellenze”.

A porre l’accento sulla qualità del percorso accademico è Rosellina Marchetta, che dichiara: “Il cammino di formazione culturale dei nostri ragazzi passa anche attraverso strutture, ambienti e luoghi di formazione attrezzati con servizi appropriati per una didattica che sappia guardare al successo formativo”.