Seduta fiume (nella foto) e il ddl viene approvato in piena notte

PALERMO – Ci sono gli aumenti dei compensi dei lavoratori dei cantieri di servizio ma anche gli aiuti per la zootecnia, l’acquisto dei libri di testo degli studenti e i conservatori di musica siciliani. E ancora: un milione di euro all’Ast per gli interventi di riqualificazione delle sue sedi periferiche. La manovra quater si sblocca e in un lunghissimo mercoledì, sconfinato nelle prime ore di oggi, giovedì 2 ottobre, la commissione Bilancio fa un deciso passo in avanti nella tabella di marcia approvando l’intero ddl Variazioni di bilancio cinquanta minuti dopo la mezzanotte. La palla passa ora all’Aula.

Nella notte gli emendamenti territoriali

La commissione ha fatto le ore piccole per analizzare anche i cosiddetti emendamenti ‘territoriali’ della maggioranza. L’opposizione, rientrata in gioco per i 35 milioni di euro aggiuntivi a differenza di quanto si era appreso in precedenza, ha però evitato tatticismi. Il tandem Pd-M5s ha così proposto la creazione di un fondo unico per l’intero plafond. L’idea è quella di un’unica torta da destinare a tutti i 391 comuni siciliani per la realizzazione di piccole opere infrastrutturali. La discussione è andata avanti fino a notte fonda, come ultima tranche dell’esame del testo.

Duello Dagnino-Cracolici sul south-working

Riflettori puntati per tutta la giornata, quindi, sulla ‘stanza verde’ della commissione Bilancio. In uno dei locali più ambiti del piano parlamentare di Palazzo dei Normanni, in mattinata è andato in scena anche uno scontro tra l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e il deputato Pd Antonello Cracolici sul south-working. Si tratta della misura studiata dal governo per favorire il lavoro a distanza dei giovani siciliani assunti dalle aziende del nord e che prevede un investimento da venti milioni di euro per il 2026.

La misura alla fine passa ma con una riscrittura che prevede un milione di euro per il 2025 e 17 per il 2026. I rimanenti due milioni vengono destinati alla realizzazione di spazi di co-working nei comuni delle aree interne della Sicilia.

Manovra, le norme per disabilità e sociale

Passano senza troppe difficoltà le altre proposte del governo, che la settimana scorsa aveva ottenuto il sì della commissione ad altre cinque norme. Confermato lo stanziamento di dieci milioni di euro voluto in prima persona dal governatore Renato Schifani per rifinanziare il ‘contributo di solidarietà’ in favore delle famiglie in difficoltà economica. Altri trenta milioni saranno spesi nel triennio 2025-2028 per dare copertura ad un adeguamento al rialzo del salario accessorio del personale non dirigenziale della Regione. Ammonta a 34 milioni di euro, invece, il valore dell’integrazione decisa per rimpinguare il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

Contributo all’Ast

L’emendamento per i lavoratori dei cantieri di servizio, a firma del presidente della commissione Dario Daidone, vale complessivamente cinque milioni di euro per il biennio 2026-2027. Il neo presidente di Ast Luigi Genovese, invece, dovrà accontentarsi di un milione per gli interventi di riqualificazione nelle sedi dell’Azienda siciliana trasporti (ne aveva chiesti 4,4).

Bollo auto, la norma per gli arretrati

Accanto a queste misure ci sono poi quelle proposte dai deputati e sposate comunque dall’Esecutivo. Passa la proposta che consentirà ancora una volta ai siciliani di mettersi in regola con il pagamento del bollo auto scaduto al 31 dicembre 2024 senza incorrere in sanzioni e more. Per accedere a questa agevolazione basterà saldare il debito entro il 31 dicembre 2025.

L’emendamento di Dagnino è stato caldeggiato anche dal presidente della commissione Affari istituzionali, Ignazio Abbate. “Un’agevolazione di grande importanza sia per i privati cittadini che per quelle ditte che dispongono di diversi mezzi pesanti le cui tasse, comprese di sanzioni, ammonterebbero a svariate decine di migliaia di euro”, osserva il deputato modicano della Dc.

Stanziamento per i libri scolastici

Marco Intravaia (Forza Italia) e Marianna Caronia (Noi Moderati) salutano positivamente lo stanziamento di quattro milioni per l’acquisto dei libri di testo da parte degli studenti delle scuole medie e superiori. “Proposta che va incontro alle esigenze di tante famiglie siciliane messe in difficoltà dal caro scuola”, dicono. L’emendamento era stato sponsorizzato da Pd e Movimento cinque stelle.

Centri antiviolenza e comunità disabili psichici

L’opposizione ha spinto anche per il milione di euro destinato ai Centri antiviolenza e alle Case di accoglienza e per il milione e mezzo da assegnare alle Comunità alloggio per i disabili psichici. Entrambi i finanziamenti passeranno attraverso i comuni. “Abbiamo proposto misure concrete e di vero sostegno per alcune delle categorie che in questo momento hanno maggiori difficoltà”, le parole dei capigruppo Michele Catanzaro e Antonio De Luca.

La manovra e gli aiuti alla zootecnia

C’è poi l’ampio capitolo che riguarda gli aiuti alla zootecnia, che valgono complessivamente sei milioni di euro per il solo 2025. Un milione come indennità integrativa per le aziende che hanno dovuto abbattere gli animali affetti da brucellosi. Altri due per la ripopolazione delle stalle attraverso l’acquisto o l’utilizzo di riproduttori maschi e femmine. Il quadro si chiude con i tre milioni da concedere sotto forma di “aiuto eccezionale” per le piccole realtà fino a cento capi che potranno così acquistare mangimi concentrati. La misura è stata presentata dal Dem Nello Dipasquale: “Una risposta ai problemi dei piccoli allevatori che più di tutti subiscono gli effetti della crisi – commenta il deputato ragusano -. Pd e M5s non sono soltanto denuncia all’interno del Parlamento ma danno anche soluzioni concrete ai problemi del territorio”.

Fondi per gli aeroporti di Comiso e Trapani

Non mancano gli interventi per il settore aereo: 350mila euro vengono stanziati per la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso e altrettanti andranno alla Partecipata regionale Airgest, che gestisce lo scalo di Trapani-Birgi, come contributo straordinario per le misure di safety e security. Anche queste norme sono state volute dal governo, che nei giorni scorsi aveva ottenuto il via libera anche allo stanziamento di dieci milioni per gli Asacom.

L’aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Trapani-Birgi

La manovra non dimentica Maas e Resais

Un’altra società della Regione, la Mercati agro-alimentari Sicilia (Maas) che gestisce i mercati all’ingrosso ortofrutticolo ed ittico a Catania, riceverà un contributo da 280mila euro. La Partecipata Resais potrà contare sull’anticipo al 2025 di 6,6 milioni di euro previsti per chiudere alcuni contenziosi pendenti con l’Agenzia delle Entrate. Altri 450mila euro sono destinati al dipartimento Attività produttive della Regione per migliorare i sistemi di controllo sulle cooperative, realtà sulle quali vigila la Regione. Centomila euro finiscono invece alla organizzazione della Coppa degli Assi di equitazione.

Fondi sotto forma di “contributo straordinario” anche per il Consorzio di bonifica di Gela. Se la misura della manovra verrà confermata dall’Aula, il Consorzio potrà chiudere una causa pendente con Anas che aveva portato al pignoramento dei conti che impediva alla Regione di erogare il consueto contributo per il funzionamento dell’ente.

Contributi ai conservatori statali

Un milione e centomila euro per i Conservatori di Stato siciliani che si trovano a Caltanissetta, Messina, Ribera, Trapani, Catania e Palermo. Un provvedimento sostenuto dalla Democrazia cristiana: “Crediamo nella formazione come fattore essenziale di crescita culturale e sociale – dice il capogruppo Carmelo Pace -. Adesso la parola passa all’aula ma sono certo che questo provvedimento troverà la condivisione dell’intero parlamento”. Un altro milione sosterrà il cofinanziamento della Regione per il ‘bonus psicologo’, mentre c’è la conferma della norma che prevede cinque milioni in favore dei Consorzi di bonifica. Lo stanziamento, sponsorizzato dalla Dc ma avallato da tutti i partiti di maggioranza, consentirà agli enti di effettuare uno sconto agli agricoltori sui canoni irrigui.

Impianto rifiuti nel Messinese e Gibellina capitale

La manovra recupera poi 2,1 milioni di euro per completare il finanziamento di un impianto di trattamento rifiuti urbani presso l’ex inceneritore di Pace, nel Messinese. La misura era attesa dai deputati deluchiani di Sud chiama Nord.

Un milione di euro, infine, anche per Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. L’emendamento – sponsorizzato da Dagnino e caro all’assessore all’istruzione, il trapanese Mimmo Turano – ha avuto il via libera da tutta la maggioranza: si punta alla riqualificazione di spazi pubblici e alla creazione di luoghi dedicati alla produzione e alla fruizione dell’arte contemporanea.