Mantova-Palermo, Ceccaroni: “Spiace, abbiamo avuto tante palle gol”

Il difensore: "Sarebbe stato bello fare il primo gol e regalare una vittoria ai rosa"

“Ci dispiace parecchio, perché magari rispetto a quella che è stata la partita di Avellino oggi c’è stata una grande prestazione e abbiamo avuto tante palle gol”. Pietro Ceccaroni, autore del gol del momentaneo vantaggio del Palermo, commenta così ai microfoni ufficiali del club rosanero la gara contro il Mantova terminata 1-1. “Non abbiamo subito praticamente niente, dispiace. Però questo è il calcio”.

“Dobbiamo ripartire, abbiamo finito il girone di andata e adesso bisogna dare continuità a quello che è stato l’ultimo periodo e cercare di andare avanti. Primo in campionato per me? Peccato perché sarebbe stato bello segnare il primo gol per dare una vittoria alla squadra. Andiamo avanti e adesso inizia il girone di ritorno, dobbiamo dare continuità e non vediamo l’ora di scendere in campo domenica”, ha concluso il difensore dei rosanero.