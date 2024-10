Mantova-Palermo, chance per Di Mariano dal 1′: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Dopo essersi sbloccati al “Barbera”, adesso la parola d’ordine per i rosanero è ancora una volta continuità. Il Palermo di Alessio Dionisi scende in campo nel turno infrasettimanale di Serie B a Mantova, contro la compagine guidata dall’ex rosa Davide Possanzini. Per risalire la classifica, il club di viale del Fante deve vincere ancora, così da trovare continuità soprattutto nei risultati.

Il Mantova è reduce dalla sconfitta di misura in trasferta contro la Sampdoria nella scorsa giornata di campionato. Nelle ultime cinque gare i biancorossi hanno ottenuto una sola vittoria, poi due pareggi e due sconfitte. In classifica i lombardi sono a quota 12 punti, ma in casa non hanno mai perso: per loro tre vittorie e un pareggio nelle quattro gare giocate in questa stagione allo stadio “Danilo Martelli”.

Dall’altra parte arriva il Palermo dopo l’ottima prestazione casalinga contro la Reggiana, valsa la prima vittoria in campionato tra le mura amiche. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta è lo score dei siciliani negli ultimi cinque turni di Serie B, con 15 punti in graduatoria ottenuti finora. Fuori casa, però, il Palermo ha prodotto tanto nei match precedenti: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte lontano dal capoluogo siciliano fino a questo punto del campionato.

Mantova-Palermo: le probabili formazioni

Possanzini dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1. Ha tante chances di partire titolare l’ex Palermo Leonardo Mancuso, oggi centravanti del Mantova. Il tridente alle sue spalle sarà composto da Bragantini, Aramu e Ruocco.

Dionisi, nel suo 4-3-3, deve optare per Nedelcearu accanto a Nikolaou dopo lo stop di Baniya nel match contro la Reggiana. Conferme per Ceccaroni come terzino sinistro e per la linea mediana vista con la Reggiana. In avanti, potrebbe tornare titolare Di Mariano a sinistra nei tre d’attacco, con Henry e Insigne.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Aramu, Ruocco; Mancuso.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Mariano.