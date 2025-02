Manutenzione strade a Palermo, al via quattro cantieri

Si interverrà di notte per evitare disagi alla circolazione

PALERMO – Saranno 4 i cantieri di manutenzione delle strade contemporaneamente attivi la prossima settimana a Palermo.

Dopo aver completato il rifacimento di via Libertà, da piazza Vittorio Veneto a piazza Croci, il cantiere si sposterà, per l’ultimo step previsto, sulla rotonda di piazza Vittorio Veneto, dove le maestranze saranno al lavoro di notte.

Manutenzioni al via, sempre nelle ore notturne, lungo via Cavour, nel tratto compreso tra via Roma e piazza XIII Vittime. Dopo gli interventi di Enel, invece, riprenderanno la prossima settimana anche i lavori in via Lincoln per completare il rifacimento dell’asfalto nell’ultimo segmento fino a piazza Giulio Cesare.

Inoltre, nell’ambito dei lavori che il Comune sta svolgendo in collaborazione con Terna, dopo aver completato le opere lungo via Luigi Manfredi, via Francesco Perez, via Biagio Conte e via Bergamo, le maestranze proseguiranno le manutenzioni lungo l’asse Foro Italico-Cala sulla corsia lato mare, dove già questa settimana è stato ultimato un primo segmento di asfalto.

Lagalla e Orlando: “Si prosegue a pieno ritmo”

“Prosegue a pieno ritmo il calendario dei lavori per la manutenzione delle strade in città“, commentano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche, Totò Orlando.

“L’amministrazione ha basato la programmazione dei cantieri in base ai percorsi più trafficati e, in diversi casi, si sta intervenendo di notte per diminuire il più possibile i disagi alla circolazione. L’obiettivo è di continuare con questa media di cantieri a settimana per cercare di recuperare il massiccio arretrato accumulato negli anni e, contemporaneamente, di intervenire con riparazioni puntuali nei diversi quartieri della città da parte delle ditte incaricate, anche in base alle segnalazioni dei cittadini”.