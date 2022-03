Mappatura delle iniziative di raccolta beni per l’Ucraina

La solidarietà passa anche per una buona organizzazione

Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo – con l’obiettivo di creare un raccordo operativo tra le Enti di Terzo Settore e facilitare il passaggio di informazioni in questo momento così difficile – chiede agli Enti di Terzo Settore che si stanno impegnando con iniziative favore del popolo ucraino, o che vogliono iniziare a farlo adesso, di compilare il presente modulo.

Potranno essere segnalate le attività in corso, la propria disponibilità a partecipare e le opportunità presenti sul territorio. I dati verranno raccolti ed eventualmente trasmessi alle istituzioni interessate.

Seguiremo e rilanceremo su questa pagina e su tutti i canali del CSVE le iniziative degli ETS sul territorio.

La solidarietà passa anche per una buona organizzazione, vi chiediamo dunque di collaborare e dare massima diffusione al modulo presente. GRAZIE!



LINK PER COMPILARE IL MODULO

https://forms.gle/sEy6XAACagKidLyo7