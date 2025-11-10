Presentata la 30ª Maratona di Palermo tra record e internazionalità

Oltre 3.000 gli iscritti: quasi la metà dei partecipanti arriva dall'estero

È stata la sede UniCredit di viale Magliocco a fare da cornice alla conferenza stampa di presentazione della XXX Maratona di Palermo, in programma domenica 16 novembre. Presenti, tra gli altri, Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia Unicredit, Raoul Russo, Senatore della Repubblica Italiana, Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo, Salvatore Gebbia, Direttore tecnico della manifestazione e Vincenzo Alaimo, responsabile marketing e comunicazione della Maratona di Palermo.

L’appuntamento arriva a pochi giorni dalla presentazione a Palazzo Madama, a Roma, nella prestigiosa Sala Caduti di Nassiriya, che ha offerto una vetrina nazionale all’evento, sottolineandone il valore sportivo e culturale. L’iniziativa è stata promossa dal Senatore della Repubblica Italiana Raoul Russo.

L’edizione del trentennale, segna un nuovo traguardo per la manifestazione: oltre 3.000 iscritti complessivi, distribuiti tra maratona, mezza e staffette, con quasi la metà dei partecipanti provenienti dall’estero. Un successo costruito con dedizione, grazie al lavoro appassionato degli organizzatori e al sostegno di sponsor e partner che, credendo nel progetto, nel corso degli anni ne hanno alimentato la forza e la continuità. Sport e cultura in un contesto unico: quello di una città che racconta, a ogni passo, la sua storia millenaria e il fascino senza tempo della sua bellezza.

Le tre distanze della Maratona di Palermo

Tre le distanze e un buono motivo per esserci, quello di fare festa. La Maratona (42,195 km), la distanza regina, il confronto massimo con se stessi, il viaggio più lungo dentro la città con due giri dell’iconico percorso.

La Mezza Maratona (21,097 km), una chance per chi desidera assaporare l’essenza del percorso senza l’impegno pieno della maratona. La Staffetta (4 × 10,5 km) dove a vincere è lo spirito di squadra e la condivisione di ogni frazione, un modo diverso ma ormai ricercato di vivere la corsa su strada.

Partenza unica per tutte le distanze alle ore 8.30. Gli atleti che correranno la Maratona di Palermo, passeranno accanto al Teatro Massimo, alla Palazzina Cinese, attraverseranno l’atrio di Palazzo dei Normanni (sede dell’ARS il Parlamento più antico d’Europa) i Quattro Canti, sfioreranno San Domenico e la Cattedrale, immergendosi in un patrimonio culturale e storico unico al mondo, con il suo itinerario arabo-normanno entrato a far parte nel 2015, del patrimonio dell’Unesco.

I top in gara alla Maratona di Palermo

Tra i nomi già confermati, spicca Martin Cheriyot, keniano classe 1986, atleta esperto con un primato personale in maratona di 2h10’08” (realizzato nel 2019) e 2h11’05” nel 2024. Nel corso del 2025 ha già conquistato il primo posto in due importanti appuntamenti italiani: la Maratona di Bologna e la Maga Circe a San Felice Circeo. Il suo palmarès conta 14 maratone disputate, con 3 vittorie, 4 secondi posti e 3 terzi posti.

Al suo fianco ci sarà il connazionale Peter Kwemoi Ndorobo, classe 1993. Terzo classificato alla maratona di Istanbul nel 2019 con 2h10’09”, ha corso in 2h13’14” nel 2024. Ottimi anche i suoi risultati nelle mezze maratone: 59’58” a Praga, 1h00’43” alla Giulietta & Romeo di Verona nel 2019, e 1h00’13” alla Roma–Ostia. Vanta inoltre un eccellente 27’44” nei 10 km su strada.

A rappresentare l’Italia sarà Lorenzo Lotti, recente vincitore della leggendaria 100 km del Passatore. Con un personale di 2h23’ in maratona, ha appena partecipato alla Maratona di New York e continua a distinguersi per la sua intensa attività nel panorama nazionale e internazionale dell’endurance. Tra le donne ha dato l’ok, la keniana Limamurei Naomi Kakoko classe 94 (Ken) p.b. 2.38.08 in Cina nel 2024 e un 2.38.32 nel 2019 a Scopje.