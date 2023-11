Maratona di Palermo 2023, tutte le info e le strade chiuse al traffico

L'evento si tiene domenica 19 novembre

PALERMO – Domenica 19 novembre, alle ore 8.30, parte la XVIII Maratona di Palermo. Circa 2.000 gli atleti in gara (un terzo sono donne) distribuiti tra la distanza regina dei 41,195 km (500 i maratoneti), la mezza maratona e le staffette. La manifestazione coinvolgerà diverse strade del centro città.

Maratona di Palermo 2023, tutte le info

Sono 35 le nazioni al via: da Polonia, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Germania, Stati Uniti e Spagna il contingente più numeroso. Ma a Palermo arriveranno atleti anche da Svezia, San Marino, Svizzera, Lituania, Irlanda, Austria, Australia, Slovenia, Ungheria e Danimarca, Kenya, Marocco ed Etiopia. Tra le regioni italiane con più iscritti, oltre alla Sicilia, troviamo la Lombardia, l’Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Veneto e Piemonte. La provincia più rappresentata è quella di Palermo, a seguire Trapani, Agrigento, poi Roma e Milano. Altre province in evidenza per partecipazione di atleti sono quelle di Catania, Messina, Forlì, Cesena, Napoli e Siracusa. I più giovani della manifestazione sono Ruggero Tancredi Tortorici e Alexandra Hollowai (quest’ultima correrà la maratona) rispettivamente di 19 e 21 anni. I meno giovani sono Giuseppe Camillo Cucina 83 anni (in mezza maratona) e Angela Maria Terralavoro.

Maratona di Palermo 2023, le strade chiuse

Le seguenti strade sono chiuse giorno 19 novembre dalle ore 6.30 alle 14.30:

VIA DELLA LIBERTÀ: tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e del piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale.

PIAZZA VITTORIO VENETO: tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia.

PIAZZA LEONI: intera piazza.

VIA DELL’ARTIGLIERE: intero tratto – entrambe le carreggiate.

VIA DEL GRANATIERE: intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G.le Di Giorgio.

VIALE DIANA: tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali.

VIA DELLA FAVORITA: intero tratto.

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA: tratto compreso tra viale Diana (Tenuta Real Favorita) e via Mater Dolorosa; tratto compreso tra la via Mater dolorosa e Viale Ercole direzione Palermo; i veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra ni direzione Palermo centro, percorrendo al via Mater Dolorosa.

VIALE ERCOLE: intero tratto – compreso il prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al Piazzale antistante al Palazzina Cinese, fino a piazza dei Quartieri.

PIAZZA DEI QUARTIERI: intera piazza.

INGRESSO “VILLA NISCEMI”: in direzione Viale Ercole.

CORTILE NISCEMI: intero cortile.

VIALE NISCEMI: intero tratto, compresi i varchi delle stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali.

VIA c.d. CASE ROCCA: tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole.

PIAZZA RUGGERO SETTIMO: tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via E. Amari.

VIA PIETRO VALDO PANASCIA; nel tratto compreso tra via E. Amari e Turati/D. Scinà (già via Isidoro La Lumia).

VIA TURATI: intero tratto.

VIA GAETANO DAITA: nel tratto compreso tra via Nicolò Galo e piazza Ruggero Settino/via Turati.

VIA RUGGERO SETTIMO: tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour.

VIA VILLAERMOSA: tratto compreso tra al via F.sco Guardione e al via Cavour.

VIA CAVOUR: tratto compreso tra al via R. Settimo e la via Roma.

VIA MAQUEDA: tratto compreso tra al piazza Villena e la via Trieste.

PIAZZA VILLENA: intera piazza.

VIA VITTORIO EMANUELE: da via Roma a Corso Calatafimi “Corso A. Amedeo Escluso”.

CORSO CALATAFIMI: tratto compreso tra Porta Nuova e Piazza Indipendenza, per metri 03.00, lato Palazzo Reale; sarà transennato tutto li percorso degli atleti per, impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame.

PIAZZA INDIPENDENZA: tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappela Palatina, per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro).

PIAZZA DEL PARLAMENTO: intera piazza.

PIAZZA VITTORIA: tratto compreso da via del Bastione a via V. Emanuele.

VIA TRIESTE: intero tratto.

VIA ROMA: tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Cavour.

VIA CAVOUR: tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma.

PIAZZA GIUSEPPE VERDI: tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Volturno.

