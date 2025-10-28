Maratona di Palermo, superata quota 3000: iscrizioni chiuse in anticipo

Conto alla rovescia ufficialmente iniziato

La XXX Maratona di Palermo si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. A poco meno di tre settimane dal via, gli organizzatori hanno annunciato la chiusura anticipata delle iscrizioni dopo aver raggiunto e superato la quota record di 3000 partecipanti complessivi nelle tre distanze in programma: maratona, mezza maratona e staffette.

Un traguardo che conferma la crescita costante di una manifestazione capace, negli anni, di unire sport, cultura e promozione del territorio, in un percorso ricco di storia e arte. “Chiudere le iscrizioni con largo anticipo – sottolineano gli organizzatori – è per noi motivo di grande orgoglio, un onore ma soprattutto un onere da assumere per garantire a tutti un ottimo svolgimento della manifestazione. È il segno tangibile di quanto la Maratona di Palermo sia entrata nel cuore dei podisti italiani e stranieri. Sarà un’edizione speciale, quella del trentennale, e vogliamo che ogni partecipante viva una esperienza indimenticabile”.

La gara è in programma domenica 16 novembre con partenza alle 8.30 da via Libertà nei pressi di Piazza Ruggero Settimo, dove è previsto anche l’arrivo. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.