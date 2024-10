Maratona di Palermo, boom di iscrizioni per la gara del 17 novembre

Sono 45 la nazioni rappresentate per ora

PALERMO – Saranno tanti i protagonisti alla XXIX Maratona di Palermo del prossimo 17 novembre. Le iscrizioni, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono quasi raddoppiate, toccando in totale quota 1600. Un trend in crescita e costante che ha accompagnato gli ultimi mesi, a partire dall’apertura delle iscrizioni.

Maratona di Palermo, 45 nazioni presenti

Crescono le staffette, crescono gli scritti alla mezza, ma crescono soprattutto i maratoneti che al momento hanno sfondato il muro dei 600 (lo scorso anno al via se ne presentarono 500). E per correre la Maratona di Palermo in tanti arriveranno da oltre frontiera.

Attualmente le nazioni rappresentate sono 45: Polonia, Francia, Gran Bretagna, Croazia, Belgio, Germania, USA, Spagna, Svezia, Svizzera, Malesia, Cile, Singapore, Russia, Kosovo, solo per citarne alcune.

I dettagli della manifestazione

La manifestazione, organizzata dall’ASD Media@, quest’anno assegnerà i titoli italiani individuali Master nella distanza dei 42,195 km. Oltre alla distanza regina sono previste la mezza maratona e le staffette, uomini, donne e miste. Lo start verrà dato alle ore 8.30 da piazza Ruggero Settimo, dove è previsto anche l’arrivo. Due giri identici, che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita.

Gli atleti che correranno la Maratona di Palermo passeranno accanto al Teatro Massimo, alla Palazzina Cinese, attraverseranno l’atrio di Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, la Cattedrale, percorreranno via Roma affiancando la chiesa monumentale di San Domenico, una full immersion in un patrimonio culturale unico al Mondo.

Iscriversi alla Maratona di Palermo

Per iscriversi alla Maratona di Palermo c’è tempo fino all’otto di novembre. Da martedì 15 ottobre e fino a chiusura le quote sono di 40 euro per la Maratona, 35 euro per la mezza, 80 euro per la staffetta (4×10.5 km). Diversa la quota per il campionato italiano: 20 euro senza pacco gara.

L’edizione del 2023 ha visto tornare a trionfare l’Etiopia, con al maschile il successo di Duber Abdisa Teshome e al femminile (con tanto di record della manifestazione) di Araki Gebriala Yowhans. Nella mezza maratona successo –bis per Soumaila Diakite e “prima volta” per Federica Proietti.