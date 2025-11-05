Due maratoneti della stessa squadra trovati morti nel letto a distanza di poche settimane

Disposta l'autopsia per entrambi

A distanza di poche settimane dalla scomparsa di Anna Zilio, 39 anni, un nuovo lutto colpisce il Team Km Sport. È morto improvvisamente Alberto Zordan, 48 anni, maratoneta di Sovizzo (Vicenza).

L’uomo era compagno di squadra della runner originaria di Marano Vicentino, trovata senza vita nella sua abitazione di Verona lo scorso 13 ottobre. Anche in questo caso, il decesso è avvenuto nel sonno e le cause restano ancora da chiarire.

Laureata in Giurisprudenza, Anna Zilio aveva esercitato la professione di avvocato prima di dedicarsi con passione alla corsa. Lavorava in un negozio di articoli sportivi. Da oltre dieci anni era una runner esperta, presente in numerose competizioni podistiche e punto di riferimento per molti appassionati del settore.

Maratoneti morti nel sonno, disposta l’autopsia

Alberto Zordan è stato trovato morto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre nella sua abitazione. La Procura ha disposto l’autopsia e ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso, analogamente a quanto già stabilito per Anna Zilio.

L’uomo era molto conosciuto nell’ambiente podistico veneto. Atleta esperto, conduceva uno stile di vita sano, non fumava, non consumava alcol e seguiva un’alimentazione equilibrata. Non risultavano problemi di salute, né precedenti patologie cardiache.

Zordan si stava allenando per la maratona di Valencia

Negli ultimi mesi il 48enne si stava preparando alla maratona di Valencia, in programma il prossimo 7 dicembre, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale. Il suo sogno era festeggiare i 50 anni partecipando alla maratona di New York.

Alberto Zordan aveva scoperto la corsa circa dieci anni fa. Dopo le prime esperienze con Atletica Vicentina e Vicenza Marathon, nel 2019 era approdato nel Team Km Sport. Diplomato in ragioneria, aveva fondato una piccola azienda grafica a Sovizzo e dal 2023 lavorava come responsabile logistica e facility per Agrolab Group Italia ad Altavilla Vicentina, dove era molto stimato dai colleghi.

Lascia la moglie Valentina e una figlia di undici anni. I funerali si terranno martedì 6 novembre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Sovizzo al Piano.

