L'uomo lavorava in un negozio di informatica

È stato trovato senza vita nella propria abitazione di via San Francesco, a Porto d’Ascoli, nelle Marche. Aveva 33 anni Marco Trevisani e viveva da solo nell’alloggio dove, nella mattinata di lunedì 19 gennaio, è avvenuto il rinvenimento del corpo.

Trovato morto in casa, chi ha lanciato l’allarme

L’allarme è scattato dopo che i familiari, non riuscendo a contattarlo, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 di San Benedetto del Tronto, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Il decesso, secondo una prima valutazione, risalirebbe a diverse ore prima, con ogni probabilità al pomeriggio o alla prima serata del giorno precedente.

Marco Trevisani indossava abiti da casa

Il corpo è stato trovato all’interno dell’abitazione, con indosso abiti da casa. Un elemento che farebbe pensare a un malore improvviso, che non gli avrebbe lasciato il tempo di chiedere aiuto. I sanitari hanno quindi informato le forze dell’ordine e nell’appartamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli, che hanno effettuato un accurato sopralluogo in tutti i locali.

Trovato morto in casa, nessun segno di violenza

Dai primi accertamenti effettuati dal medico legale non sono emersi elementi riconducibili a una morte violenta. Sarà ora l’eventuale esame autoptico, disposto nelle prossime ore, a definire con esattezza le cause del decesso, che al momento viene ricondotto a un improvviso malore rivelatosi fatale. Il 33enne lavorava come dipendente in un negozio di informatica della città.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA