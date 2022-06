L'intesa tra Asp e Lega navale italiana

1' DI LETTURA

CATANIA – Vivere il mare in barca a vela, sulle scie delle onde, per superare ogni barriera! È così che l’Asp di Catania e la Lega Navale Italiana-sede di Aci Trezza, pensano al mare come maestro di vita e opportunità di crescita e di inclusione per persone con disabilità. Stamane, presso la Direzione Generale dell’Azienda sanitaria catanese, il manager Maurizio Lanza e il presidente della Lega Navale Italiana-sede di Aci Trezza, contrammiraglio Agatino Catania, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto di nautica solidale “Mare senza barriere. A gonfie vele per la solidarietà”.

Con questo protocollo l’Asp di Catania e la Lega Navale Italiana intendono promuovere attività di inclusione rivolte a persone con disabilità, finalizzate alla promozione della cultura del mare, alla conoscenza e all’esperienza diretta della vela e della nautica in genere.