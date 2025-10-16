 Margaret Spada, morta dopo una rinoplastica: misura per 2 medici
Margaret Spada, morta dopo una rinoplastica: misura per 2 medici

Disposto il divieto di esercizio della professione medica per 12 mesi
ROMA – Disposta dal gip di Roma la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada. Di Lentini, nel Siracusano, Margaret morì a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della Capitale.

Nei confronti dei due – padre e figlio – l’accusa è di omicidio colposo. I pm avevano sollecitato gli arresti domiciliari ma dopo l’interrogatorio preventivo il giudice non ha accolto la richiesta. 

