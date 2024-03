La decisione della Giunta Schifani

PALERMO – Su proposta del presidente Renato Schifani, la giunta regionale ha nominato Margherita Rizza dirigente generale del dipartimento Affari extraregionali della presidenza della Regione.

Gli altri incarichi di Margherita Rizza

Presidente dell’Ersu in carica e componente dell’Ufficio di gabinetto di Palazzo d’Orleans, Rizza ha ricoperto incarichi dirigenziali nel dipartimento dei Beni culturali, anche a titolo di funzionario delegato alla spesa per la promozione di mostre sul patrimonio regionale all’estero. Rizza è stata dirigente generale del dipartimento Autonomie locali, commissario straordinario per la gestione di diversi Comuni dell’Isola e più volte commissario straordinario per la gestione del libero consorzio di Enna.