Maria Falcone: “Natoli è un uomo retto, saprà difendersi dalle accuse”

La sorella di Giovanni commenta la notizia dell'inchiesta

PALERMO – “Conosco Gioacchino Natoli da una vita, so perfettamente che uomo è e che magistrato è stato e ne conosco la rettitudine e l’amore per le istituzioni”. Lo ha detto Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia nel ’92, in merito all’indagine della Procura di Caltanissetta sull’ex pm Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento a Cosa nostra.

Maria Falcone difende Natoli

“Natoli ha lavorato a fianco di mio fratello – continua Maria Falcone – Giovanni e di Paolo Borsellino e io non posso dimenticare quei momenti. Sono certa – conclude – che saprà dimostrare la sua estraneità alle accuse che gli vengono mosse“.