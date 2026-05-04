La scoperta della polizia

CATANIA – Si era specializzato nella coltivazione indoor di marijuana, creando una serra all’interno di un appartamento nel centro storico di Catania. E’ l’accusa contestata a un 49enne che è stato arrestato da agenti della squadra mobile della questura.

La scoperta della polizia a Catania

Durante l’operazione la polizia ha sequestrato 42 piante di marijuana e due chilogrammi di ‘erba’ già essiccata. In un magazzino di pertinenza dell’abitazione e successivamente in un deposito a Paternò nella disponibilità dell’uomo, la squadra mobile ha trovato macchinari e materiali idonei alla contraffazione di documenti d’identità e due fucili ad aria compressa. Dopo la contestazione dei reati, l’uomo è stato condotto in carcere.