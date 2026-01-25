 Marijuana ‘lemon’ nel centro di Catania, arrestati due minorenni
Marijuana ‘lemon’ nel centro di Catania, arrestati due minorenni

E' un tipo di erba particolarmente forte: sono accusati di spaccio
CARABINIERI
di
CATANIA – I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato, dopo un controllo su strada, due ragazzini, entrambi minorenni, accusati di spaccio.

I militari, durante un sevizio di controllo antidroga in piazza Santa Maria di Gesù li hanno notati su un motorino. Uno dei due, alla guida, ha cercato di cambiare strada. A quel punto i militari li hanno inseguiti e fermati, in via Consoli.

Le perquisizioni

È scattata la perquisizione: uno dei due aveva 17 grammi di marijuana, l’altro niente. Era un tipo di erba particolare, denominata ‘lemon, con un elevato tasso di thc, il cosiddetto effetto drogante.

I carabinieri a quel punto li hanno arrestati e il gip del tribunale minorile ha disposto l’accompagnamento in una struttura dedicata per minorenni.

