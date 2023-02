Marijuana, sequestrati oltre 6 chili a Picanello: un arresto

L’operazione della squadra mobile di Catania, sezione criminalità diffusa, ha portato anche al sequestro di una somma in "mazzette"

CATANIA. In una casa con garage a Picanello, la squadra mobile ha trovato oltre sei chili e mezzo di marijuana, in vari contenitori, e una grossa somma di denaro in contanti, anche se non è stato comunicato a quanto ammonti. Per questo un cinquantatreenne, S.A., è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’arresto è stato compiuto nell’ambito delle attività antidroga, da personale della Sezione Criminalità Diffusa della locale Squadra Mobile. La droga era in parte suddivisa in dosi. Nel dettaglio, sono state rinvenute 40 buste di cellophane con 180 grammi lordi di erba, poi altri 4 involucri plastificati con 27 grammi; altri 8 involucri per un totale di 2 chili 750 grammi; e, infine, 5 barattoli con all’interno un totale di 3 chili 580 grammi di marijuana.

Inoltre i poliziotti hanno trovato materiale utile alla pesatura e al confezionamento della droga in dosi, denaro che era stato suddiviso in mazzette, che per gli investigatori sarebbero il provento dello spaccio. Per questo l’uomo è stato arrestato.