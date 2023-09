È morta Marilena Monti, scrittrice e regista teatrale

Originaria di Castelvetrano ma per decenni ha vissuto a Palermo

CASTELVETRANO (TRAPANI) – È morta Marilena Monti. Scrittrice, cantautrice, attrice e regista teatrale. Da diverso tempo combatteva con un male incurabile. Aveva 74 anni.

Marilena Monti era originaria di Castelvetrano ma per decenni ha vissuto a Palermo. Per più di vent’anni ha curato la recitazione, la regia e le musiche di trasmissioni culturali presso la sede regionale della Rai. È stata direttore artistico del teatro ‘Selinus’, sempre a Castelvetrano.

Giacomo Pilati, giornalista e scrittore, ha voluto ricordarla così: “È stata una grandissima cantautrice, una scrittrice immensa, una drammaturga come poche, un’attrice che così non ce ne sono più, una conduttrice radiofonica e regista in Rai per 25 anni, una compagna di viaggio che non dimenticherò mai“.