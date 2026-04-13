Marina Berlusconi incontra Cirio, i congressi di FI nei tempi e modi giusti

L'obiettivo è garantire l'unità del partito

MILANO – Si è tenuto oggi a Milano, l’incontro tra Marina Berlusconi e il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio.

Nel corso del colloquio è emerso – secondo quanto appreso dall’ANSA – l’obiettivo di tutelare l’unità del partito guidato dal segretario Antonio Tajani, anche nello svolgimento dei congressi regionali. Sempre secondo quanto appreso, Marina Berlusconi ha più volte suggerito che questi avvengano nei modi e nei tempi più adeguati per garantire la piena unità di Forza Italia.

Durante l’incontro non si è entrati nel merito delle singole regioni, ma si è condiviso che i congressi si svolgeranno con una tempistica che terrà conto del livello di condivisione. L’ipotesi di lavoro è quella di andare subito al voto nelle regioni nelle quali il partito è unito, e, per quanto riguarda le altre, lavorare affinché si arrivi all’unità.