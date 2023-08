Risparmi bruciati: l’amore di zia, la truffa del nipote disoccupato

Cosa c'è dietro la truffa in un paese della provincia di Palermo

PALERMO – Era disposta a tutto pur di aiutare il nipote del cuore a trovare un lavoro. Ed è diventata una preda facile. C’è la storia del grande cuore di una zia dietro la truffa scoperta dai finanzieri della compagnia di Bagheria. Hanno denunciato alla Procura di Termini Imerese una donna di Marineo, Carmen Romano, 50 anni. Sarebbe stata lei a raggirare l’anziana ottantenne.

Un giorno di un anno e mezzo fa la zia riceve una telefonata. Dall’altro capo della cornetta c’è Romano. Le propone l’occasione per risolvere i problemi del nipote. Parla molto genericamente della creazione di una cooperativa sociale, di documenti da richiedere e depositare e, soprattutto, dei soldi che servono. L’anziana ci casca. Racimola i suo risparmi e consegna 3.500 euro, in cambio delle quali riceve delle ricevute. Pezzi di carta senza alcun valore fiscale. Alla fine di soldi ne avrebbe consegnato 36 mila euro. L’ultima tranche l’ha sborsata sbloccando una polizza sulla vita da 8 mila euro.

Romano era solita fare visita all’anziana quando era sola in casa. L’anno scorso la vittima, ormai in difficoltà economica, ha chiesto che le venissero restituiti 300 euro. Ed è in quel momento che ha capito di avere bruciato i risparmi che le davano serenità. Ne ha parlato con gli altri nipoti che l’hanno convinta a denunciare.

Della cooperativa sociale neppure l’ombra. I 36 mila euro dell’anziana sarebbero stati spesi da Romano e dalla sua famiglia per comprare i mobili nuovi per la loro casa: dalla cucina alla camera da letto. Per cercare di nascondere il raggiro, e su precisa richiesta dell’indagata, le fatture per la merce sarebbe state a persone indirizzi inesistenti. Romano è ora indagata dalla Procura di Termini Imerese per truffa e auto riciclaggio. I suoi parenti per riciclaggio.