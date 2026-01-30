Il gioielliere che uccise i ladri dovrà versare 780mila euro ai parenti delle vittime

Nel 2021 Mario Roggero colpì a morte due rapinatori e ne ferì un terzo

Mario Roggero, il gioielliere 71enne di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato per aver sparato a tre rapinatori uccidendone due e ferendo il terzo, deve ora far fronte alle conseguenze economiche della sentenza d’Appello.

La condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione è già stata pronunciata e il tribunale ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 780mila euro a favore delle vittime, cui si aggiungono decine di migliaia di euro di spese legali. Le richieste risarcitorie complessive ammontano a 3,3 milioni di euro. Il provvedimento non è ancora irrevocabile, in attesa del deposito delle motivazioni, come riferisce “La Verità”.

Pignorati due immobili al gioielliere di Grinzane Cavour

In primo grado Mario Roggero era stato condannato a 17 anni di carcere. Nell’ambito del procedimento, due immobili a lui intestati erano stati sottoposti a sequestro conservativo, misura che adesso è stata convertita in pignoramento immobiliare. Il gioielliere ha già versato 300mila euro, ricavati dalla vendita di altri immobili, mentre restano da corrispondere ulteriori 480mila euro, oltre a 80mila euro di spese legali.

In caso di conferma definitiva della condanna – è pendente un ricorso in Cassazione – potrebbe aprirsi anche un separato giudizio civile. Le provvisionali riconosciute nel processo penale rappresentano infatti un risarcimento parziale, mentre l’ammontare complessivo del danno viene determinato in un procedimento distinto.

Le richieste di risarcimento ammontano a 3,3 milioni

Le domande di risarcimento presentate dalle 15 parti civili (tra cui figura il rapinatore rimasto ferito a cui è stato riconosciuto il danno biologico) raggiungono complessivamente circa 3,3 milioni di euro. Il prossimo passaggio sarà l’avvio della procedura di espropriazione forzata degli immobili, che i legali del gioielliere impugneranno.

I fatti risalgono al 28 aprile 2021, quando Mario Roggero subì una rapina a mano armata all’interno della sua gioielleria. Tre uomini, armati di una pistola poi risultata finta e di un coltello, fecero irruzione nel negozio minacciando il commerciante, la figlia e la moglie. A portare alla condanna è stato il conflitto a fuoco avvenuto all’esterno dell’attività. Mentre i rapinatori tentavano la fuga in auto con il bottino, Roggero li inseguì esplodendo quattro colpi di pistola in rapida successione.