Sorprende il marito 80enne con l’amante di 30 anni: il tradimento finisce su WhatsApp

Bagarre a Ceprano, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 80 anni è stato sorpreso dalla moglie mentre si trovava in auto con una dipendente trentenne. La donna ha beccato i due amanti clandestini in una zona isolata del paese. Ne è nato un acceso confronto. Il tradimento è poi diventato virale a livello locale attraverso WhatsApp.

Secondo quanto ricostruito, la donna – proprietaria insieme al marito di un’attività commerciale – stava passeggiando quando ha notato la propria vettura parcheggiata in una stradina di campagna. Avvicinandosi, ha riconosciuto il veicolo e, attraverso i finestrini, ha assistito ad una scena che non lasciava spazio a dubbi. Il marito e la giovane dipendente sono stati pizzicati in atteggiamenti inequivocabili.

A quel punto, è esplosa una lite furibonda. La moglie avrebbe affrontato l’anziano e la donna più giovane tra urla e insulti. Dal canto suo, l’amante tentava di giustificarsi e chiedere scusa sostenendo che quella fosse la prima volta che cedeva alle avances dell’anziano.

Le parole di pentimento della giovane non sono bastate a calmare la sua furia. La vicenda si è conclusa con la decisione della moglie di allontanare entrambi. La dipendente è stata licenziata e l’80enne è stato cacciato di casa.

Il tradimento su WhatsApp per colpa di un passante

A rendere ancora più clamoroso l’episodio è un audio registrato durante l’alterco da un passante, in cui si sentirebbero le urla della donna e le reazioni concitate dei presenti. Si sentirebbe anche la moglie raccontare di come ogni giorno si svegliasse alle cinque del mattino per gestire l’attività di famiglia, rinunciando a molto pur di garantire una certa stabilità ai propri cari.

La registrazione, che ha fatto rapidamente il giro delle delle chat, ha alimentato le polemiche e trasformato la vicenda privata in un caso che ha stuzzicato la curiosità di un intero paese.

