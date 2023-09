Palermo, baby gang in azione: marito e moglie picchiati dopo una lite

Vittime soccorse e trasportate all'ospedale Civico

PALERMO – Baby gang ancora in azione a Palermo. Vittima, questa volta, una coppia, marito e moglie di 63 e 50 anni. La loro colpa è stata quella di avere rimproverato il gruppetto che schiamazzava. I due sono stati aggrediti dai ragazzini e sono finiti in ospedale dopo il soccorso del 118.

L’aggressione vicino via Ernesto Basile

Curati al Civico, i medici hanno dato una prognosi di 12 e 7 giorni per trauma facciale e cranico e per diverse contusioni. L’episodio è successo a due passi da via Ernesto Basile, in via Emilio D’Angelo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La coppia stanca delle urla dei ragazzini aveva chiesto di fare silenzio. A questo punto è scoppiata una lite prima verbale, poi i ragazzi hanno circondato e colpito i due.