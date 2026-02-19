In passato, i due coniugi erano stati affiancati da un amministratore di sostegno

Marito e moglie muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altra a Cisternino, in provincia di Brindisi. È accaduto nella giornata di lunedì 16 febbraio. La Procura ha avviato un’indagine sul loro decesso. Lui aveva 73 anni, lei 71.

Il primo a perdere la vita è stato l’uomo. Poco dopo è deceduta anche la consorte mentre si stava recando nella sala del commiato dove era stata composta la salma del marito.

Marito e moglie morti a Brindisi, le indagini

Gli inquirenti intendono chiarire il contesto in cui viveva la coppia. Secondo quanto trapelato, in passato i due erano stati affiancati da un amministratore di sostegno. Elemento ora al vaglio degli investigatori per ricostruire con precisione la loro situazione personale e sanitaria.

Il fascicolo è coordinato dal pubblico ministero Francesco Carluccio, che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia su entrambe le salme per accertare con esattezza le cause dei decessi.

Sequestrata l’abitazione dei due coniugi

Allo stato attuale, dagli accertamenti preliminari non sarebbero emersi indizi tali da far ipotizzare cause diverse da quelle naturali.

L’abitazione dei coniugi è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche tecniche e approfondimenti investigativi.

Il precedente

Un episodio analogo era avvenuto a fine gennaio a Frascati. Luciano Mazzi, 55 anni, era stato colto da malore ed era deceduto poche ore dopo la scomparsa della moglie.

La donna, Maura Giammarioli, si era spenta dopo una lunga malattia. Il marito, agente di polizia ed ex giocatore di rugby, le era stato accanto sino alla fine.

