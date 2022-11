Marsala, a Monsignor Mogavero il “Premio 91025”

L’Associazione ‘Ciuri’ dal 2015 porta avanti l’iniziativa di premiare le eccellenze del territorio

2' DI LETTURA

MARSALA – Mancano due giorni all’VIII edizione del ‘Premio 91025 – il Premio della Città di Marsala’, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, e dedicato a tutte quelle “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica e culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Marsala.

Quest’anno il Premio Speciale 91025 verrà consegnato a Monsignor Domenico Mogavero, per 15 anni alla guida della Diocesi di Mazara del Vallo, voce sempre forte ed autorevole di chi non ha voce e volto di una Chiesa che non ha mai tradito se stessa.

L’Associazione ‘Ciuri’ dal 2015 porta avanti l’iniziativa di premiare le eccellenze del territorio e nel 2018 ha dato vita al Premio Speciale, conferendolo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; nel 2019 lo conferì all’82° Centro Combat/SAR dell’Aeronautica Militare e nel 2021 al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Nel 2020 la ‘SPECIAL EDITION’ del “Premio 91025” ha visto premiare dall’Associazione ‘Ciuri’ gli operatori sanitari e quelli del 118 dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala impegnati nel lungo momento di estrema emergenza vissuta dall’intero paese e dalla città di Marsala a causa del Covid-19.

“Si tratta di un appuntamento fisso per la nostra città – dice Filippo Peralta di ‘Ciuri’ – al quale invitiamo tutta la cittadinanza. Ci saranno tante sorprese e non mancheranno i momenti di emozione che ripercorreranno la carriera di personaggi illustri del nostro territorio che hanno lasciato il segno con la loro attività e, come sempre, ci sarà spazio per raccontare la città e i progetti in programma per il prossimo futuro”. Come ogni anno, nell’ambito del Premio, ci sarà una sezione dedicata alle donne, che avrà come protagoniste donne che rappresentano le istituzioni, per parlare del loro ruolo nella società toccando varie tematiche, dal titolo “La forza delle donne”.

Altri sei i premiati appartenenti al mondo della cultura e dell’arte, dell’imprenditoria e dell’associazionismo, la cui identità verrà svelata domenica 20 novembre a partire dalle ore 17.30. Presenteranno l’evento Ninny Bornice e Jana Cardinale. Ingresso libero.