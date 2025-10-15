 Marsala, aggressione a una paziente: i medici chiedono sicurezza
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Marsala, aggressione a una paziente: l’ordine dei medici chiede sicurezza

"Un episodio grave e inaccettabile"
NEL TRAPANESE
di
1 min di lettura

MARSALA (TRAPANI) – “Un episodio grave ed inaccettabile che, ancora una volta, mette in evidenza la necessità di garantire sicurezza negli ambulatori e nei luoghi di cura sia pubblici che privati”.

Lo afferma una nota dell’Ordine dei medici della provincia di Trapani all’indomani dell’aggressione ai danni di una paziente, colpita a pugni da un uomo, ieri pomeriggio, all’interno dello studio di un medico di base in via Finocchiaro Aprile, a Marsala.

L’Ordine dei medici, oggi, esprime “ferma condanna” per l’accaduto chiede una “task force per la sicurezza”. L’aggressione viene definita “un episodio grave ed inaccettabile”, che “ancora una volta, mette in evidenza la necessità di garantire sicurezza negli ambulatori e nei luoghi di cura sia pubblici che privati”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI