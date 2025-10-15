Marsala, aggressione a una paziente: l’ordine dei medici chiede sicurezza

MARSALA (TRAPANI) – “Un episodio grave ed inaccettabile che, ancora una volta, mette in evidenza la necessità di garantire sicurezza negli ambulatori e nei luoghi di cura sia pubblici che privati”.
Lo afferma una nota dell’Ordine dei medici della provincia di Trapani all’indomani dell’aggressione ai danni di una paziente, colpita a pugni da un uomo, ieri pomeriggio, all’interno dello studio di un medico di base in via Finocchiaro Aprile, a Marsala.
L’Ordine dei medici, oggi, esprime “ferma condanna” per l’accaduto chiede una “task force per la sicurezza”. L’aggressione viene definita “un episodio grave ed inaccettabile”, che “ancora una volta, mette in evidenza la necessità di garantire sicurezza negli ambulatori e nei luoghi di cura sia pubblici che privati”.