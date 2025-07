Marsala, Angela Giacalone co-coordinatrice di Grande Sicilia

Affiancherà Gandolfo con una delega specifica

MARSALA (TP) – Il Coordinamento Provinciale di Grande Sicilia a Trapani annuncia la nomina di Angela Giacalone quale co-coordinatrice del partito a Marsala. Giacalone affiancherà Gandolfo con una delega specifica alle tematiche del civismo e dei diritti civili, considerate leve fondamentali per la rigenerazione sociale, culturale ed economica della città.

“Figura di grande equilibrio e competenza, Angela Giacalone è un’insegnante di sostegno, profonda conoscitrice dei bisogni educativi e sociali del territorio – afferma il Coordinatore provinciale Salvatore Montemario -. La sua nomina rappresenta anche un segnale chiaro della volontà del movimento di valorizzare la presenza femminile nella politica attiva e nella promozione dei diritti”.

Giacalone è espressione del deputato regionale Gianfranco Micciché, che ha così commentato: “Viviamo un presente in cui la difesa e la promozione dei diritti civili devono tornare al centro dell’agenda politica, soprattutto nei territori più fragili. Perché non c’è vera rigenerazione senza il rispetto della persona, dei suoi diritti e della sua dignità. Angela Giacalone ha dimostrato nella sua attività di insegnante e di cittadina attiva una competenza concreta e una profonda sensibilità su questi temi. Sono certo che saprà dare un contributo essenziale per costruire territorio ancora più inclusivo. Grande Sicilia vuole essere protagonista di questo percorso e la scelta di Angela ne è la testimonianza”.

“Ringrazio il Partito, il Coordinamento Provinciale e in modo particolare il Presidente Gianfranco Miccichè per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Angela Giacalone -. Spero di poter onorare questo incarico con impegno e responsabilità, al servizio di Grande Sicilia e della mia città. Sono convinta che oggi più che mai il contributo delle donne in politica sia non solo utile, ma necessario.

Con questa nomina, Grande Sicilia conferma la volontà di rafforzare la propria presenza nei territori, valorizzando competenze autentiche e sensibilità capaci di dialogare con la società civile, le istanze locali e le nuove generazioni.